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Tuttosport, rebus Badelj, se parte i nomi sono quelli di Viviani e Mandragora. La risposta del croato...

Il rebus sul futuro di Milan Badelj sta per essere sciolto. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per capire se il croato deciderà di rinnovare con i viola (1,2 a stagione più bonus pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2018 11:58
Tuttosport, rebus Badelj, se parte i nomi sono quelli di Viviani e Mandragora. La risposta del croato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il rebus sul futuro di Milan Badelj sta per essere sciolto. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per capire se il croato deciderà di rinnovare con i viola (1,2 a stagione più bonus per 4 anni l’offerta dei gigliati) o migrerà verso altri lidi (Milan, ma attenzione alle romane). La Fiorentina per tutelarsi in caso di addio continua a seguire Viviani (Spal), Souceck (Slavia Praga), Alexis Blin (Tolosa).  Mandragora, giovane e di qualità in prestito a Crotone ma di proprietà della Juve potrebbe anche interessare a Corvino. Cosi riporta questa mattina Tuttosport.

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