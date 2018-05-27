Tuttosport, rebus Badelj, se parte i nomi sono quelli di Viviani e Mandragora. La risposta del croato...
Il rebus sul futuro di Milan Badelj sta per essere sciolto. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per capire se il croato deciderà di rinnovare con i viola (1,2 a stagione più bonus pe...
Il rebus sul futuro di Milan Badelj sta per essere sciolto. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per capire se il croato deciderà di rinnovare con i viola (1,2 a stagione più bonus per 4 anni l’offerta dei gigliati) o migrerà verso altri lidi (Milan, ma attenzione alle romane). La Fiorentina per tutelarsi in caso di addio continua a seguire Viviani (Spal), Souceck (Slavia Praga), Alexis Blin (Tolosa). Mandragora, giovane e di qualità in prestito a Crotone ma di proprietà della Juve potrebbe anche interessare a Corvino. Cosi riporta questa mattina Tuttosport.