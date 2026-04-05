Tuttosport punge la Fiorentina: “Vittoria pesantissima ma immeritata. Prestazione opaca”

La Fiorentina conquista una vittoria sporca ma pesantissima battendo 1-0 il Verona al Bentegodi, grazie al gol nel finale di Fagioli. Nonostante una prestazione opaca e a tratti dominata dagli avversari, i viola portano a casa tre punti fondamentali per la salvezza, in una gara segnata anche da polemiche arbitrali che hanno acceso il finale.

Nel primo tempo è il Verona a fare la partita, creando numerose occasioni e mettendo in difficoltà la Fiorentina, salvata più volte da un super De Gea. Anche nella ripresa il copione non cambia, con i gialloblù padroni del gioco e vicini al vantaggio. L’episodio decisivo arriva però su un’azione contestata: dopo un’interruzione dell’arbitro Guida, la Fiorentina riparte e Fagioli segna il gol vittoria, scatenando le proteste dei padroni di casa.

Nel finale la tensione esplode, con espulsioni e nervi tesi, mentre nel post partita emergono sentimenti opposti: amarezza per il Verona, che si sente penalizzato nonostante una grande prova, e realismo per la Fiorentina, consapevole di aver sofferto ma soddisfatta per un successo fondamentale. Protagonista insieme a Fagioli e De Gea, autore di una prestazione decisiva e simbolo di una vittoria tanto sofferta quanto preziosa. Lo riporta Tuttosport.