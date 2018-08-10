Tuttosport, Pjaca non implica Chiesa alla Juventus. Peró i bianconeri..
Secondo il quotidiano Tuttosport, l'affare Pjaca non implicherebbe il passaggio di Chiesa in bianconero. Peró la Juventus..
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 11:31
Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'affare che ha visto arrivare sulle rive dell'Arno Pjaca è totalmente distaccato da un possibile affondo della Juventus su Chiesa. Infatti, qual'ora il prossimo anno i bianconeri decidessero di acquistare il gioiellino viola, non avrebbero nessun tipo di problema economico, vista l'incredibile forza economica sviluppata negli ultimi anni.
Ce la faranno i viola a resistere a una maxi offerta dall'eterna rivale?