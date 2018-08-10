Tuttosport, Pjaca non implica Chiesa alla Juventus. Peró i bianconeri..

Secondo il quotidiano Tuttosport, l'affare Pjaca non implicherebbe il passaggio di Chiesa in bianconero. Peró la Juventus..

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'affare che ha visto arrivare sulle rive dell'Arno Pjaca è totalmente distaccato da un possibile affondo della Juventus su Chiesa. Infatti, qual'ora il prossimo anno i bianconeri decidessero di acquistare il gioiellino viola, non avrebbero nessun tipo di problema economico, vista l'incredibile forza economica sviluppata negli ultimi anni.

Ce la faranno i viola a resistere a una maxi offerta dall'eterna rivale?