Tuttosport: “Parte l’operazione riscatto: Fiorentina obbligata a vincere per prendersi il primo posto”

Alle 18.45 la Fiorentina scenderà in campo contro l’Istanbul Basaksehir e per i vi viola partirà l’operazione riscatto. Servirà ribaltare lo 0-3 dell’andata, ma non sarà facile. L’edizione odierna di Tuttosport ricorda come la squadra turca, in questo girone di Conference League, non abbia mai subito goal. Inoltre comprendendo anche il campionato, la formazione allenata da Emre Belözoğlu, nelle ultime cinque trasferte ha subito solamente una rete. Nonostante i numeri non molto incoraggianti, Jovic e compagni sono obbligati a vincere per cercare di ottenere il primo posto nel girone.