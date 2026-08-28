Tuttosport: "Paratici vuole chiudere Nije dal Torino per una cifra tra i 15 e i 16 milioni, parti a lavoro"

L'esterno granata piace molto alla Fiorentina e potrebbe arrivare come esterno

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno granata Alieu Nije è un obiettivo viola e i dirigenti gigliati sono a lavoro per completare l'operazione con Paratici che ha un ottimo rapporto con il club granata dopo il trasferimento di Comuzzo e quello di Fortini. La Fiorentina vuole chiudere il colpo con 15-16 milioni più percentuale sulla futura rivendita. I viola avrebbero offerto Mandragora nell'operazione e il centrocampista non disdegna questo trasferimento.