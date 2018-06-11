Tuttosport, non solo Chiesa tra i gioielli viola. Milenkovic cercato già da mezza Europa

Secondo l'edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport. la Fiorentina avrebbe in mano, oltre a Chiesa, un altro gioiello invidiato da mezza Europa. Si tratta di Nikola Milenkovic..

Secondo l'edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport. la Fiorentina avrebbe in mano, oltre a Chiesa, un altro gioiello invidiato da mezza Europa. Si tratta di Nikola Milenkovic, definito dal CT Serbo "il nuovo Vidic". Il classe '97 parteciperà ai mondiali e per questo molti club vorrebbero appropriarsi del giocatore. La Fiorentina non è comunque intenzionata e venderlo e rifiuterà qualsiasi offerta.