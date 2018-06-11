Labaro Viola

Tuttosport, non solo Chiesa tra i gioielli viola. Milenkovic cercato già da mezza Europa

Secondo l'edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport. la Fiorentina avrebbe in mano, oltre a Chiesa, un altro gioiello invidiato da mezza Europa. Si tratta di Nikola Milenkovic..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 09:55
Tuttosport, non solo Chiesa tra i gioielli viola. Milenkovic cercato già da mezza Europa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Rassegna Stampa
Milenkovic
Condividi

Secondo l'edizione odierna del quotidiano sportivo Tuttosport. la Fiorentina avrebbe in mano, oltre a Chiesa, un altro gioiello invidiato da mezza Europa. Si tratta di Nikola Milenkovic, definito dal CT Serbo "il nuovo Vidic". Il classe '97 parteciperà ai mondiali e per questo molti club vorrebbero appropriarsi del giocatore. La Fiorentina non è comunque intenzionata e venderlo e rifiuterà qualsiasi offerta.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok