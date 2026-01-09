Tuttosport: “Napoli ed Inter si sfidano per Dodò. Ma Paratici non intende privarsi dei leader tecnici”

Prima il Napoli, quindi l’Inter hanno preso informazioni sulla situazione di Dodo dai suoi procuratori. In un mercato ricco di idee, ma povero di giocatori trasferibili (e pure di risorse), un talento in scadenza nel 2027 può essere potenzialmente “aggredibile”. E mentre Antonio Conte vuole rinforzare la batteria degli esterni, Cristian Chivu continua a spremere Luis Henrique, non avendo alternative al brasiliano e resta sempre forte la sensazione che l’Inter possa combinare qualcosa entro la fine del mercato.

Per quanto riguarda Dodo ora però c’è un ostacolo in più perché Fabio Paratici non intende privarsi dei leader tecnici della sua Fiorentina, essendo la classifica da mettere ancora in sicurezza. Possibile che nell’ultima settimana di mercato quelle certezze che oggi sembrano granitiche possano non più essere tali: l’Inter, per esempio, potrebbe proporre uno scambio di prestiti sulla falsa riga di quanto orchestrato con l’Al-Hilal per Cancelo, avendo sempre come addendo, da parte nerazzurra, Stefan De Vrij che a Firenze potrebbe prepararsi a puntino per il Mondiale avendo la certezza della titolarità. Lo scrive Tuttosport.