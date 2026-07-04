Tuttosport: “Martinelli tornerà alla Sampdoria, l’affare è in chiusura. Superato l’Avellino”
Lunedì potrebbe chiudersi l’affare Martinelli
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2026 14:31
La Sampdoria è in corsia di sorpasso sull Avellino per Tommaso Martinelli. Il 20enne portiere di proprietà della Fiorentina, per cui gli irpini parevano in chiusura fino a un paio di giorni fa, è sempre più vicino al ritorno ai blucerchiati dove ha giocato nella seconda parte della stagione scorsa: si tratterà di un nuovo prestito e fa la differenza la destinazione più gradita al giocatore. L'affare Martinelli potrebbe chiudersi già lunedì. Lo riporta Tuttosport.