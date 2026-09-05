Tuttosport: "Mandragora, subito il ritorno da ex: titolare nel Torino contro la Fiorentina"

Abate gli affida le chiavi del centrocampo: il nuovo numero 8 è già pronto per il debutto

A distanza di oltre quattro anni dall’ultima apparizione con la maglia del Torino, Rolando Mandragora è pronto a tornare in campo con i colori granata. Un incrocio particolare per il centrocampista, visto che il suo primo avversario del nuovo capitolo in Piemonte sarà proprio la Fiorentina, lasciata ufficialmente soltanto martedì pomeriggio.

Come riportato da Tuttosport, Ignazio Abate non ha avuto dubbi nel consegnargli subito le chiavi del centrocampo in vista della sfida di questo pomeriggio al Franchi. Tra i nuovi acquisti arrivati durante l’ultima sessione di mercato, Mandragora sarà infatti l’unico a partire dal primo minuto.

Il tecnico del Torino ha speso parole importanti per il centrocampista nella conferenza stampa della vigilia, sottolineandone l’esperienza, la personalità e la capacità di leggere il gioco. Rispetto agli altri nuovi arrivati, Braganca, Patterson, Rodriguez e Belghali, tutti comunque convocati, il numero 8 è sembrato fin da subito quello più pronto sia sul piano atletico che su quello tattico.