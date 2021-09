Tuttosport, Mancini costretto a cambiare contro la Lituania: chance per Biraghi, favorito su Calabria

Si va verso una rivoluzione pressoché totale per questa tra partita di qualificazione ai Mondiali del Qatar. Dopo le gare ravvicinate contro Bulgaria e Svizzera Mancini cambierà quasi tutti i giocatori di movimento per concedere riposo a coloro che sono già stati impiegati e per disporre di forze fresche in un periodo della stagione in cui la brillantezza non è certo al massimo. In difesa, a sinistra, è favorito Biraghi rispetto a Calabria. Lo scrive Tuttosport.

