Tuttosport, lo United vuole subito Milenkovic. Per lui Pereira più soldi
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il Manchester United non molla la presa su Nikola Milenkovic, difensore serbo classe ‘97. La società di Old Trafford rilancia: Andreas Per...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 09:59
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il Manchester United non molla la presa su Nikola Milenkovic, difensore serbo classe ‘97. La società di Old Trafford rilancia: Andreas Pereira, centrocampista brasiliano con passaporto belga più soldi pur di arrivare subito al giocatore gigliato. Seguiranno sviluppi