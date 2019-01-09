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Tuttosport, lo United vuole subito Milenkovic. Per lui Pereira più soldi

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il Manchester United non molla la presa su Nikola Milenkovic, difensore serbo classe ‘97. La società di Old Trafford rilancia: Andreas Per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 09:59
Tuttosport, lo United vuole subito Milenkovic. Per lui Pereira più soldi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Rassegna Stampa
Milenkovic
Andreas Pereira
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Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il Manchester United non molla la presa su Nikola Milenkovic, difensore serbo classe ‘97. La società di Old Trafford rilancia: Andreas Pereira, centrocampista brasiliano con passaporto belga più soldi pur di arrivare subito al giocatore gigliato. Seguiranno sviluppi

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