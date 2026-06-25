Tuttosport: "L’Inter guarda in casa Fiorentina, Dodô è un nome per il dopo Dumfries"

Il brasiliano ha un solo anno di contratto con la Fiorentina ed è valutato circa 15 milioni di euro

Il clamoroso inserimento del Chelsea per Palestra, strappato all’Inter grazie a un’offerta superiore di circa 10 milioni di euro all’Atalanta e a un contratto più ricco per il giocatore, potrebbe generare effetti a catena su diverse trattative di mercato, coinvolgendo anche la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter starebbe ora valutando un affondo per Nico Paz. Il Real Madrid lo valuta intorno ai 60 milioni di euro, mentre il Como non ha ancora definito l’acquisto definitivo del suo cartellino.

Un investimento di questa portata potrebbe però incidere sulle strategie nerazzurre per altri ruoli. In caso di addio di Denzel Dumfries, infatti, l’Inter potrebbe orientarsi su un esterno destro più accessibile dal punto di vista economico. Tra i nomi monitorati figura Dodô, che ha un solo anno di contratto con la Fiorentina e una valutazione stimata intorno ai 15 milioni di euro. Sarebbero già stati avviati i primi contatti esplorativi.

Un’altra ipotesi presa in considerazione sarebbe uno scambio tra Davide Frattesi e Andrea Cambiaso, con un conguaglio economico a favore della Juventus. Resta inoltre sullo sfondo la pista che porta a Miloš Kerkez Norton-Cuffy (più comunemente noto come Norton-Cuffy), già individuato e bloccato dall’Inter lo scorso gennaio come possibile sostituto di Dumfries.