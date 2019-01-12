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Tuttosport, l’Empoli vuole Dragowski per affiancarlo a Provedel

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il futuro di Dragowski potrebbe essere non troppo lontano da Firenze. Sul portierino polacco, in uscita dalla Fiorentina, c'è da registrare infatti l'interesse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 17:40
Tuttosport, l’Empoli vuole Dragowski per affiancarlo a Provedel - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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Come si legge sulle pagine di Tuttosport il futuro di Dragowski potrebbe essere non troppo lontano da Firenze. Sul portierino polacco, in uscita dalla Fiorentina, c'è da registrare infatti l'interesse dell'Empoli, con gli azzurri alla ricerca di un estremo difensore da affiancare a Provedel.

Fonte: Tuttomercatoweb

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