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Tuttosport: le condizioni di Milenkovc e Pezzella dopo lo scontro. Contro il Torino...

Tuttosport parla delle condizioni fisiche degli acciaccati in casa viola. Sotto la lente di ingrandimento in particolare Pezzella e Milenkovic, reduci dallo scontro che hanno avuto domenica durante la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 09:35
Tuttosport: le condizioni di Milenkovc e Pezzella dopo lo scontro. Contro il Torino... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Tuttosport parla delle condizioni fisiche degli acciaccati in casa viola. Sotto la lente di ingrandimento in particolare Pezzella e Milenkovic, reduci dallo scontro che hanno avuto domenica durante la sfida contro il Cagliari. Nonostante i punti di sutura e l'occhio nero, né Pezzella né Milenkovic sembrano in dubbio per la sfida di sabato contro il Torino.

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