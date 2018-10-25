Tuttosport: le condizioni di Milenkovc e Pezzella dopo lo scontro. Contro il Torino...
Tuttosport parla delle condizioni fisiche degli acciaccati in casa viola. Sotto la lente di ingrandimento in particolare Pezzella e Milenkovic, reduci dallo scontro che hanno avuto domenica durante la...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 09:35
Tuttosport parla delle condizioni fisiche degli acciaccati in casa viola. Sotto la lente di ingrandimento in particolare Pezzella e Milenkovic, reduci dallo scontro che hanno avuto domenica durante la sfida contro il Cagliari. Nonostante i punti di sutura e l'occhio nero, né Pezzella né Milenkovic sembrano in dubbio per la sfida di sabato contro il Torino.