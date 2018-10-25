Tuttosport: le condizioni di Milenkovc e Pezzella dopo lo scontro. Contro il Torino...

Tuttosport parla delle condizioni fisiche degli acciaccati in casa viola. Sotto la lente di ingrandimento in particolare Pezzella e Milenkovic, reduci dallo scontro che hanno avuto domenica durante la...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2018 09:35

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella

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