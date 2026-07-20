Tuttosport: "La pista Thorstvedt non tramonta, ma il Sassuolo vuole anche una contropartita"

Il Sassuolo valuta l’affare con l’inserimento di Sohm, Brescianini o Comuzzo

Tuttosport, in edicola questa mattina, dedica il focus alla situazione della mediana a disposizione di Fabio Grosso. Per il centrocampo resta d’attualità la pista che porta a Kristian Thorstvedt, anche se il Sassuolo valuta il giocatore 15 milioni di euro e vorrebbe inserire nell’operazione anche una contropartita tecnica tra Sohm, Brescianini e Comuzzo.

Sul fronte delle uscite, invece, sono previste novità imminenti: Bianco e Di Stefano sono destinati rispettivamente al Modena e all’Empoli. Per eventuali cessioni di rilievo, come quelle di Dodô, Gudmundsson o altri big della rosa, bisognerà invece attendere la fase finale del mercato, con gli ultimi 15-20 giorni che potrebbero rivelarsi decisivi.