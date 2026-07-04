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Tuttosport: “La Lazio insiste per Piccoli: la Fiorentina vuole inserire l’obbligo di riscatto”

La permanenza di Piccoli alla Fiorentina è tutt’altro che scontata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2026 14:33
Tuttosport: “La Lazio insiste per Piccoli: la Fiorentina vuole inserire l’obbligo di riscatto” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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La permanenza di Roberto Piccoli alla Fiorentina è tutt'altro che scontata. Su di lui, infatti, ha messo gli occhi la Lazio del neo tecnico Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste insiste per l'ex Cagliari, chiesto in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina, dal canto suo, spinge per inserire l'obbligo in caso di arrivo dei capitolini tra le prime otto della classifica. Si tratta. Lo scrive Tuttosport.

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