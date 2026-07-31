Tuttosport: "La Fiorentina vuole cedere Fortini per non perderlo a 0. C'è il Toro ma servono 10 milioni"

Il calciatore va in scadenza nel 2027 e non ha intenzione di rinnovare

A Firenze Fortini ha un legame in scadenza già nel 2027. E finora sono naufragate tutte le trattative per un possibile rinnovo. È dunque alto, altissimo, il rischio per i viola di perdere il ragazzo a parametro, tra 11 mesi. Di qui la volontà della Fiorentina di cederlo, ma non in saldo. Richiesta alte, 10 milioni. Il Torino ha messo sul piatto la metà, 5 milioni. Lo riporta Tuttosport.