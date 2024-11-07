Labaro Viola

Tuttosport: “La Fiorentina non si vuole fermare, Palladino non vuole disperdere la magia”

Vincere a Cipro per conquistare l'ottava vittoria consecutiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2024 09:21
Tuttosport: “La Fiorentina non si vuole fermare, Palladino non vuole disperdere la magia” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Palladino
Condividi

Vincere a Cipro per garantirsi l'ottava vittoria consecutiva fra tutte le competizioni. Questo il compito della Fiorentina a Cipro. Per far questo serve non disperdere la magia tanto cara a Palladino, una parola che il tecnico ha ripetuto spesso in conferenza stampa. Queste è la terza gara consecutiva in trasferta dopo Torino e Genova, ma considerando anche San Gallo e Lecce la viola ha numeri super anche fuori casa. L'Apoel certamente non sarà d'accordo, e la gara non sarà facile. Inoltre la Fiorentina ha avuto anche dei ritardi causati dal volo, anche se Palladino sminuisce anche questi imprevisti. Il tecnico ha in testa solo la vittoria. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/comuzzo-il-mio-idolo-e-chiellini-amo-marcare-ma-devo-migliorare-nei-passaggi-sorpreso-del-successo/275818/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok