Tuttosport: “La Fiorentina non si vuole fermare, Palladino non vuole disperdere la magia”

Vincere a Cipro per conquistare l'ottava vittoria consecutiva

Vincere a Cipro per garantirsi l'ottava vittoria consecutiva fra tutte le competizioni. Questo il compito della Fiorentina a Cipro. Per far questo serve non disperdere la magia tanto cara a Palladino, una parola che il tecnico ha ripetuto spesso in conferenza stampa. Queste è la terza gara consecutiva in trasferta dopo Torino e Genova, ma considerando anche San Gallo e Lecce la viola ha numeri super anche fuori casa. L'Apoel certamente non sarà d'accordo, e la gara non sarà facile. Inoltre la Fiorentina ha avuto anche dei ritardi causati dal volo, anche se Palladino sminuisce anche questi imprevisti. Il tecnico ha in testa solo la vittoria. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/comuzzo-il-mio-idolo-e-chiellini-amo-marcare-ma-devo-migliorare-nei-passaggi-sorpreso-del-successo/275818/