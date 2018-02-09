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Tuttosport: per la Fiorentina è l'occasione giusta per salvare un'annata deludente

Una sconfitta questa sera a Firenze potrebbe mettere a rischio il settimo scudetto consecutivo bianconero, anche se il Napoli sabato non ha certo una partita facile contro la Lazio. E per i tifosi del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 12:55
Tuttosport: per la Fiorentina è l'occasione giusta per salvare un'annata deludente - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Una sconfitta questa sera a Firenze potrebbe mettere a rischio il settimo scudetto consecutivo bianconero, anche se il Napoli sabato non ha certo una partita facile contro la Lazio. E per i tifosi della Fiorentina, in una stagione fin qui di alti e bassi, contribuire a far perdere il campionato alla Juventus sarebbe un evento da ricordare, come tutte le vittorie sui bianconeri.

Capace di dare comunque almeno un retrogusto piacevole all’intera annata, a prescindere dal piazzamento finale. Un clima che si riflette sui giocatori, consapevoli di giocare non una partita, ma «la partita», come il tecnico viola Stefano Pioli ha ricordato in settimana, con conseguente surplus di motivazioni. Insomma, se quello con il Torino è il derby vero, quello con la Fiorentina è un derby aggiunto.

Fonte: Tuttosport

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