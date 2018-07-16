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TuttoSport, la Fiorentina insiste per Berardi ma pare essere un affare fuori budget

Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la Fiorentina starebbe insistendo per Domenico Berardi del Sassuolo. Benassi nelle sue dichiarazioni non si è nascosto: "Sarebbe bello ven...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 09:21
TuttoSport, la Fiorentina insiste per Berardi ma pare essere un affare fuori budget -
Rassegna Stampa
Berardi
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Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la Fiorentina starebbe insistendo per Domenico Berardi del Sassuolo. Benassi nelle sue dichiarazioni non si è nascosto: "Sarebbe bello venisse, per me è come un fratello". Ad ora però di concreto c'è la richiesta del Sassuolo: 28-30 mln, una cifra che appare fuori budget per la squadra gigliata. Seguiranno sviluppi.

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