TuttoSport, la Fiorentina insiste per Berardi ma pare essere un affare fuori budget

Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, la Fiorentina starebbe insistendo per Domenico Berardi del Sassuolo. Benassi nelle sue dichiarazioni non si è nascosto: "Sarebbe bello ven...

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2018 09:21

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