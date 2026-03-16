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TuttoSport: “Kean torna in panchina, averlo a disposizione anche solo per uno spezzone da fiducia”

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TuttoSport: “Kean torna in panchina, averlo a disposizione anche solo per uno spezzone da fiducia”

Redazione

16 Marzo · 09:53

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 09:53

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico Paolo Vanoli può tirare un sospiro di sollievo: Moise Kean si è allenato ieri con il resto della squadra e sarà quindi a disposizione per la sfida di questa sera contro la Cremonese.

L’attaccante, però, difficilmente partirà dal primo minuto. Nonostante il dolore alla tibia sembri ormai superato, Kean ha svolto soltanto un allenamento nelle ultime due settimane e il suo impiego potrebbe essere limitato a uno spezzone di gara. Averlo almeno in panchina rappresenta comunque una spinta importante per la Fiorentina. Nella gara d’andata all’ Artemio Franchi proprio contro la Cremonese, Kean entrò negli ultimi otto minuti e riuscì a segnare il gol decisivo.

Intanto, sembra destinato a partire nuovamente titolare Roberto Piccoli, chiamato a sfruttare al meglio l’occasione dopo gli errori sottoporta commessi giovedì contro il Raków.

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