Tuttosport, Juve ancora su Chiesa: i bianconeri dovranno cedere Higuain o Mandzukic. Commisso però...

La Juventus sta riflettendo sul futuro dei propri attaccanti: partendo da Higuain, che sembra voler rimanere in bianconero e terminare a Torino la propria carriera, passando per Douglas Costa, Kean ed...

La Juventus sta riflettendo sul futuro dei propri attaccanti: partendo da Higuain, che sembra voler rimanere in bianconero e terminare a Torino la propria carriera, passando per Douglas Costa, Kean ed infine Mandzukic, il punto fermo per l’attacco bianconero non si trova all’interno della propria rosa. Spicca un nome su tutti che da diversi giorni piace ai bianconeri, e milita nella formazione viola: si tratta di Federico Chiesa. I bianconeri proveranno a strappare il talentuoso giocatore viola a Commisso, forti di un accordo con l’esterno d’attacco fiorentino. Il presidente italo-americano però, ha ribadito più volte la sua volontà di trattenere Chiesa a Firenze per almeno un anno con ritocco d’ingaggio. La Juventus pur di acquistare Chiesa, sarebbe disposta a vendere uno tra Mandzukic ed Higuain. La trattiva però per i bianconeri si prospetta tutt’altro che semplice.

Fonte: Tuttosport