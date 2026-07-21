Tuttosport: "João Mario resta nel mirino, la Fiorentina punta sul prestito con diritto"

La Juventus spinge per l'obbligo di riscatto

La Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini e João Mario resta uno dei nomi in cima alla lista di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo viola è pronto a tornare all'assalto dell'esterno portoghese della Juventus, soprattutto in vista delle possibili cessioni di Dodô e Nicolò Fortini. Il classe 2000 è seguito da tempo e rappresenta una delle principali opzioni per rinforzare la fascia destra.

L'ostacolo principale riguarda le modalità del trasferimento. La Fiorentina vorrebbe chiudere l'operazione con un prestito oneroso corredato da diritto di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe inserire l'obbligo di acquisto. La distanza tra i due club è legata soprattutto a questo dettaglio, ma, secondo Tuttosport, il dialogo è destinato a proseguire con l'obiettivo di trovare un'intesa nelle prossime settimane.