Tuttosport: “Italiano resta il preferito del Bologna ma il Torino non molla, ci proverà di nuovo”

Vincenzo Italiano rimane il profilo preferito dal Bologna per la sostituzione di Thiago Motta. Il tecnico della Fiorentina, in uscita dai viola ma per adesso concentrato solo sulla finale di Atene, piace però anche al Torino che ci proverà di nuovo, dopo aver chiuso il ciclo Juric. Ma con ben poche speranze di riuscire a convincere Italiano, a meno che – si legge – per qualche motivo clamoroso il tecnico non trovi un accordo con il Bologna o con qualche altro club altrettanto ambizioso, all’estero (se mai saltasse l’operazione Conte al Napoli, Italiano tornerebbe immediatamente in ballo anche per De Laurentiis). Lo scrive Tuttosport.