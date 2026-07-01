Tuttosport insiste: “Paratici cercherà lo sconto per Solomon, troppo i 10 milioni chiesti dal Tottenham”
Paratici cercherà di sfruttare la sua esperienza e i buoni rapporti con gli Spurs
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 14:21
La pista che porta al riscatto di Manor Solomon da parte della Fiorentina potrebbe non essere del tutto chiusa. Rispetto alle indiscrezioni che volevano l'israeliano tornare in Premier dopo il prestito per rimanerci.
Paratici cercherà di sfruttare la sua esperienza e i buoni rapporti con gli Spurs per strappare uno sconto rispetto ai 10 milioni chiesti dai londinesi. Un'operazione non facile, ma che permetterebbe alla Fiorentina di ritrovarsi in casa un elemento di qualità che già conosce la piazza dopo i sei mesi passati. Lo riporta Tuttosport.