Tuttosport: Imbula o Donsah al Torino liberano Benassi per la Fiorentina. Ma c'è anche la Lazio...

Caccia al centrocampista in casa Torino. Il nome di Giannelli Imbula dello Stoke City è sempre sul taccuino del club granata ma la trattativa è molto complicata, visto che gli inglesi chiedono 19 mili...

Caccia al centrocampista in casa Torino. Il nome di Giannelli Imbula dello Stoke City è sempre sul taccuino del club granata ma la trattativa è molto complicata, visto che gli inglesi chiedono 19 milioni di euro e sul giocatore c'è anche il Galatasaray. Più facile arrivare a Godfred Donsah del Bologna, con la trattativa che potrebbe subire un'accelerata nel corso delle prossime settimane, quando anche Marco Benassi deciderà il suo futuro. Il centrocampista potrebbe partire ed è conteso tra Fiorentina e Lazio. A riportarlo è Tuttosport.