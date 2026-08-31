Tuttosport: "Il Torino insiste per Mandragora. L'offerta è di 5-6 milioni con obbligo di riscatto"

A 4 anni di distanza il centrocampista potrebbe tornare al Torino

Si è messo a trattare direttamente Urbano Cairo per Rolando Mandragora. D'altra parte con Fabio Paratici vanta un rapporto privilegiato e nelle ultime settimane il presidente granata e il ds viola hanno già confezionato tre operazioni in sequenza: i trasferimenti in granata di Comuzzo – prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto a 19 – e di Fortini – prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto a 9,5 milioni – e la cessione alla Fiorentina di Njie, prestito con obbligo di acquisto da 16 milioni più 4 di bonus. Il ritorno a Torino del centrocampista napoletano da 29 anni potrebbe essere la quarta.

Il valore di Mandragora è indubbio: ha fatto bene a Udine, bene nell'anno e mezzo in granata tra il 2021 e il 2022 e più che bene a Firenze, dove è anche diventato capitano. Complessivamente 191 presenze in quattro anni, 26 gol e 20 assist. Solo nel Torino: 40 presenze tra campionato e Coppa Italia, 4 reti e 3 assist. Il centrocampista sarebbe rimasto volentieri in granata, ma nell'estate del 2022 Cairo giudicò troppo alto il prezzo del riscatto – 14 milioni – e non lo comprò. Lo prese la Fiorentina, felicemente. Adesso il club viola lo valuta tra 7 e 8 milioni, trattabili, anche perché nei piani di Grosso non è un titolare acclarato – appena 35 minuti nelle prime due giornate di campionato, sempre entrando nel finale. Il tecnico ha chiesto come rinforzo a centrocampo Thorstvedt, il nazionale norvegese del Sassuolo allenato da Grosso fino alla scorsa stagione, e anche su questa leva Cairo sta facendo pressioni nelle trattative con Paratici.

Il presidente granata sta cercando di ingaggiare Mandragora per circa 5-6 milioni con un obbligo di acquisto condizionato tra un anno, nel caso in cui non riuscisse a convincere Paratici a confezionare un terzo prestito con diritto. Il Torino ha bisogno come il pane di un giocatore di statura superiore a centrocampo, esperto e ricco di personalità: visione di gioco, carisma, geometrie in regia, assist e tiro da lontano sono le qualità del campano. «Fitz-Jim è più una mezzala che un play, sta giocando in regia per necessità», aveva detto Abate in conferenza prima della trasferta contro il Sassuolo – e dopo la sconfitta di Reggio Emilia ha rinnovato l'allarme per le corsie e la difesa centrale. Ieri Cairo è tornato a parlare concretamente di Mandragora con Paratici, iniziando a fare di conto tra cifre, formule contrattuali, modalità di pagamento, rate e bonus. Sabato, tra l'altro, il Torino giocherà a Firenze. Lo riporta Tuttosport.