Tuttosport, il Milan vuole 25mln per Cutrone. Oltre alla Fiorentina arriva il sondaggio del Torino

Come spiega Tuttosport, nell'edizione odierna, il Milan ha fissato il prezzo per il suo attaccante: 25 milioni sarà la cifra con cui Maldini e Boban si siederanno al tavolo per trattare il cartellino...

Come spiega Tuttosport, nell'edizione odierna, il Milan ha fissato il prezzo per il suo attaccante: 25 milioni sarà la cifra con cui Maldini e Boban si siederanno al tavolo per trattare il cartellino di Patrick Cutrone. Due squadre sono forti sul giocatore: il Torino che aveva già mostrato in passato un interesse per l’attaccante rossonero ma che adesso si è defilata nella trattativa, e la Fiorentina invece che punta forte sul gioiellino rossonero, ma tuttora la società viola non ha fatto affondi reali e concreti, per accaparrarsi il talentuoso giocatore del Milan.