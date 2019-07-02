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Tuttosport, il Milan vuole 25mln per Cutrone. Oltre alla Fiorentina arriva il sondaggio del Torino

Come spiega Tuttosport, nell'edizione odierna, il Milan ha fissato il prezzo per il suo attaccante: 25 milioni sarà la cifra con cui Maldini e Boban si siederanno al tavolo per trattare il cartellino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 17:12
Tuttosport, il Milan vuole 25mln per Cutrone. Oltre alla Fiorentina arriva il sondaggio del Torino -
Rassegna Stampa
Cutrone
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Come spiega Tuttosport, nell'edizione odierna, il Milan ha fissato il prezzo per il suo attaccante: 25 milioni sarà la cifra con cui Maldini e Boban si siederanno al tavolo per trattare il cartellino di Patrick Cutrone. Due squadre sono forti sul giocatore: il Torino che aveva già mostrato in passato un interesse per l’attaccante rossonero ma che adesso si è defilata nella trattativa, e la Fiorentina invece che punta forte sul gioiellino rossonero, ma tuttora la società viola non ha fatto affondi reali e concreti, per accaparrarsi il talentuoso giocatore del Milan.

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