Tuttosport: "Grosso alla Fiorentina? Sì, ma il piano B resta Vanoli se l'operazione salta o si allunga"

Il Sassuolo prima di liberarlo vuole definire il nome del suo successore

La Fiorentina continua a considerare Fabio Grosso la prima scelta per la panchina della prossima stagione e questa potrebbe essere la settimana decisiva per arrivare alla fumata bianca. Molto dipenderà però dal Sassuolo, visto che il tecnico è ancora formalmente sotto contratto con il club neroverde.

L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha già confermato la volontà di Grosso di intraprendere una nuova esperienza, ma prima di liberarlo vuole definire il nome del suo successore.

Per questo motivo i tempi sono legati anche alle mosse del Sassuolo, che valuta profili come Alberto Aquilani e Ignazio Abate. A metà settimana sono attesi sviluppi che potrebbero portare alla rescissione del contratto di Grosso e, di conseguenza, all'ufficializzazione del suo approdo alla Fiorentina. Un passaggio importante anche perché Fabio Paratici e Alessandro Ferrari partiranno 18 giugno per gli Stati Uniti, dove incontreranno la proprietà con l'obiettivo di presentare una pianificazione già definita.

Nel frattempo il club viola mantiene aperta una soluzione alternativa. Paolo Vanoli resta infatti il piano B qualora l'operazione Grosso dovesse complicarsi o allungarsi oltre il previsto.Lo riporta Tuttosport.