Tuttosport: “Gosens avvertito, occhio a Conceiçao bravo a creare superiorità numerica”

La Fiorentina continua ad essere una squadra temibile

La Fiorentina, nonostante le ultime sconfitte, continua ad essere una squadra temibile soprattutto nelle rimesse, grazie alla qualità dell'attacco composto dall'ex bianconero Moise Kean e Albert Gudmundsson. L'ex genoano è molto pericolo per centrocampo e linee difensive avversarie per poi servire gioielli ai compagni o inserirsi lui stesso in porta. Attenzione però anche alle corsie esterne: Dodo e Gosens, abili corridori con il brasiliano anche utile in fase di costruzione.

Per Gosens compito non facile quello di affrontare Francisco Conceição, capace di creare superiorità numerica. Interessante anche lo scontro tra i pali. De Gea è uno dei migliori portieri del campionato, con i dati migliori in termini di goal evitati per qualità dei tiri subiti. Lo scrive Tuttosport.

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