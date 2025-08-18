18 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:36

Tuttosport: "Fortini scelta giusta per il Torino. Anche Genoa e Cagliari sul giocatore della Fiorentina"

Tuttosport: “Fortini scelta giusta per il Torino. Anche Genoa e Cagliari sul giocatore della Fiorentina”

18 Agosto · 13:15

Fortini a caccia di un terzino sinistro

A mancare ancora, al momento, è anche un terzino sinistro in grado di far rifiatare Biraghi e alternarsi a lui su quella corsia. Finora i profili sondati non hanno convinto del tutto: quello che Cairo e Vagnati cercano è un giocatore da lanciare, una scommessa, un giovane che possa crescere e contemporaneamente rivelarsi utile nel corso dell’annata.

L’ultima idea porta a Niccolò Fortini, di proprietà della Fiorentina. L’età è quella giusta, perché è un classe 2006 quindi giovane sì ma già con esperienza. Il diciannovenne è infatti reduce da un’annata da protagonista con la Juve Stabia, in Serie B, dove ha raccolto 26 presenze, dimostrando di essere pronto per il salto nella massima serie. Oltre al Torino lo cercano il Genoa e il Cagliari, mentre in B c’è letteralmente la fila. La Fiorentina punta su di lui per il futuro, consapevole che nell’annata che sta per cominciare Fortini sarebbe chiuso e avrebbe poco spazio. La formula che i toscani preferirebbero è quella del prestito secco. Lo riporta Tuttosport.

