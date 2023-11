Jakub Kiwior è uno dei nomi per il reparto difensivo viola per il mercato di gennaio. Il polacco dal suo arrivo dallo Spezia non sta trovando spazio con Arteta, che ha ampie rotazioni nel reparto. La Fiorentina potrebbe essere un tramploino di rilancio per lui, ma la viola ha concorrenza. Oltre al nome di Badiashile del Chelsea, che non gioca con Pochettino si parla anche di Kiwior per il Milan. L’Arsenal secondo Tuttosport però non presterà il giocatore.