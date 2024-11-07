Tuttosport: “Fiorentina, la svolta con la difesa a quattro, che numeri in trasferta! Spazio a Pongracic oggi?”

Pongracic-Quarta-Moreno, servono per far rifiatare Comuzzo-Ranieri

La partita contro la Lazio ha rappresentato la svolta nella stagione della Fiorentina. Il passaggio alla difesa a 4 è stata una delle chiavi che ha consentito alla Fiorentina di decollare. In stagione sono già 4 in clean sheet lontani dal Franchi, Empoli, Lecce, Genova e Torino. Oggi Palladino vuole allungare la striscia anche con una gara europea. La difesa a 4 ha dato solidità a tutta la squadra e ai difensori in particolare. Oggi proprio in difesa potrebbe trovare spazio Marin Pongracic, al rientro dall'infortunio di Bergamo datato 15 settembre. Lui Quarta e Moreno serviranno a far rifiatare la coppia Ranieri-Comuzzo che tanto sta facendo bene in campionato. Lo scrive Tuttosport.

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