Tuttosport: “Fiorentina interessata a Belghali del Verona. La sua valutazione? Circa 9 milioni”

Attualmente è ai Mondiali con l'Algeria

Con Dodo e Kouadio che potrebbero lasciare Firenze, la Fiorentina si è interessata alla situazione di Ratik Belghali dell'Hellas Verona. Il nazionale algerino classe 2002 ha un contratto fino al 2029 con i gialloblù ed e impegnato con la propria nazionale al Mondiale. La sua valutazione si aggira intorno ai 9 milioni. Lo scrive Tuttosport.