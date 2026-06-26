Tuttosport: “Fiorentina interessata a Belghali del Verona. La sua valutazione? Circa 9 milioni”
Attualmente è ai Mondiali con l'Algeria
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 08:47
Con Dodo e Kouadio che potrebbero lasciare Firenze, la Fiorentina si è interessata alla situazione di Ratik Belghali dell'Hellas Verona. Il nazionale algerino classe 2002 ha un contratto fino al 2029 con i gialloblù ed e impegnato con la propria nazionale al Mondiale. La sua valutazione si aggira intorno ai 9 milioni. Lo scrive Tuttosport.