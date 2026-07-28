Tuttosport: "Fiorentina concretamente su Mastantuono, che è stato proposto anche alla Juve"

La pista più credibile per il momento è quella viola

La Juve sta cercando un trequartista e Brahim Diaz del Real Madrid è ritenuto il profilo ideale da Spalletti per giocare tra le linee. Ai bianconeri è stato proposto dal suo entourage anche Franco Mastantuono, che non è una prima scelta, ma potrebbe diventarlo negli ultimi giorni di mercato qualora non avesse chiuso per altri profili. Sull’argentino si è mossa concretamente la Fiorentina, che in questo momento risulta essere la pista più credibile e al netto di alcuni interessamenti dalla Premier. Lo riporta Tuttosport.