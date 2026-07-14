Tuttosport: "Favasuli nel mirino della Fiorentina, ma il Napoli prova ad anticipare tutti"

Il classe 2004 ha attirato l'interesse di diversi club di Serie A

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha messo gli occhi su Costantino Favasuli. Il classe 2004, protagonista di un'ottima stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro e reduce dalle recenti convocazioni con la Nazionale Under 21, è uno dei profili che intrigano maggiormente il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis per rinforzare la fascia destra.

Le buone prestazioni del giovane esterno, che si è messo in evidenza anche con la Nazionale maggiore nelle amichevoli di inizio giugno contro Lussemburgo e Grecia, hanno attirato l'interesse di diversi club. Oltre al Napoli, infatti, sulle sue tracce ci sono anche Cagliari, Atalanta, Torino e Fiorentina.

Il club viola, che in passato ha ceduto Favasuli al Catanzaro, conserva il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Nonostante la folta concorrenza, il Napoli punta ad accelerare i tempi per provare a chiudere l'operazione prima delle altre pretendenti.