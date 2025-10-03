Tuttosport esalta Piccoli: “Finalizza con freddezza poi sfiora la doppietta”

La Fiorentina ritrova il successo in Europa, battendo 2-0 il Sigma Olomouc nella gara d’esordio della fase a gironi di Conference League. Una vittoria preziosa, la prima stagionale al Franchi, che dà ossigeno ai viola dopo un avvio di stagione complicato, in attesa del vero banco di prova: la sfida contro la Roma tra due giorni. Stefano Pioli, pur scegliendo un turnover minimo, ottiene le risposte che cercava. Lancia Fagioli, Ndour e Dzeko al fianco di Piccoli, al debutto in Conference, mentre restano fuori Kean (squalificato) e alcuni titolari del derby contro il Pisa.

La squadra parte con buona determinazione, costringendo subito il Sigma a difendersi. Il primo a provarci è Dzeko, ma è De Gea a salire in cattedra con un grande intervento su Kostadinov. Il Sigma, infatti, pressa alto e non rende la vita facile ai padroni di casa. Il vantaggio arriva su ripartenza: Piccoli finalizza con freddezza e segna il suo primo gol in maglia viola. Poco dopo sfiora la doppietta, mentre Ranieri colpisce una traversa clamorosa. Dodo segna, ma è in fuorigioco, e anche Ndour va vicino al gol prima dell’intervallo.

Nella ripresa, la Fiorentina prova a chiudere il match, ma il Sigma resiste e continua a lottare. Solo al 95’, con un’azione personale da applausi, Ndour trova il raddoppio e chiude i conti. Il classe 2004 commenta: “Questa vittoria può darci morale“, anche se resta qualche rammarico per le occasioni sprecate e per la difficoltà nel gestire con tranquillità il vantaggio. Lo scrive Tuttosport.