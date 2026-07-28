Tuttosport: "Comuzzo in caso di riscatto, firmerà un rinnovo quadriennale fino al 2031"

La cifra concordata per il riscatto è comunque molto alta per gli standard granata

Il Torino prende anche Pietro Comuzzo per rinforzare la propria retroguardia. Un colpo di mercato targato Gianluca Petrachi, che l’ha strappato alla concorrenza di mezza Serie A. In queste settimane, infatti, diverse società avevano cercato e sondato il terreno con l’agente Michelangelo Minieri per il talento classe 2005: dalla Lazio al Sassuolo passando per Bologna, Como e Udinese. Alla fine però l’ha spuntata il Toro. Il difensore arriva alla corte di Ignazio Abate in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (20 milioni). Senza neanche una percentuale sulla futura vendita in favore della Fiorentina, com’era stato inizialmente richiesto dalla dirigenza viola e che aveva richiesto ieri mattina di rallentare le negoziazioni, poi sbloccate nel tardo pomeriggio grazie al lavoro diplomatico dell’agente Minieri.

Ieri sera lo scambio dei documenti tra i due club, che oggi completeranno l’aﬀare. Tanto che già in serata Comuzzo potrebbe arrivare a Torino per sostenere nella giornata di domani le visite mediche di rito. Dopodiché il difensore firmerà il contratto fino al 2031, ovvero per altri 4 anni in caso di acquisto a titolo definitivo tra 10 mesi. La cifra concordata per il riscatto è comunque molto alta per gli standard granata, che salvo rare eccezioni rappresentate dai giocatori i cui riscatti erano fissati a cifre basse, Cairo a fine stagione ha sempre fatto tornare alla base tutti i quelli arrivati a titolo temporaneo, provando al massimo a riprenderli a un prezzo scontato. Ma ci è riuscito pochissime volte. Lo scrive Tuttosport.