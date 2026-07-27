Tuttosport: "Comuzzo al Torino? Nelle prossime ore summit Petrachi-Paratici. Ma il prestito sarà oneroso"

Il ds Petrachi ha alzato il pressing

Sono ripartiti nel fine settimana i dialoghi per portare Pietro Comuzzo al Torino. Una pista che Gianluca Petrachi aveva iniziato a percorrere nelle scorse settimane e che ora si è riaccesa con forza. Giovane, talentuoso e italiano: l’identikit del classe 2005 di proprietà della Fiorentina risponde in toto ai requisiti richiesti dal nuovo corso granata.

Ecco perché il ds Gianluca Petrachi ha alzato il pressing nei confronti dell’agente Michelangelo Minieri per sorpassare la concorrenza di Bologna, Sassuolo e Lazio. Proprio i biancocelesti fino a pochi giorni fa sembravano in pole position, ma la mancata cessione di Alessio Romagnoli in Qatar all’Al Sadd ha rallentato i dialoghi.

E così il Toro può ora mettere la freccia. Petrachi ha sempre richiesto Comuzzo in prestito con diritto di riscatto e ora la Fiorentina ha aperto a questo formula. Prestito che non sarà però gratuito: i dirigenti granata e viola torneranno a parlare oggi per cercare l’accordo sulle cifre e chiudere l’affare. Il centrale ha bisogno di giocare per maturare ed esplodere definitivamente. E magari pure provare a riacciuffare la maglia della nazionale. Ecco perché il Toro sembra la soluzione ideale. A patto, come detto, di trovare una quadra per il prestito oneroso. In attesa del summit previsto nelle prossime ore tra Petrachi e Paratici, “il Soldato”, come è soprannominato il difensore toscano, ha già dato il suo benestare al trasferimento in maglia granata. Lo scrive Tuttosport.