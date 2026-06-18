Tuttosport: "Clima disteso tra la Fiorentina e Kean. Ieri il primo di una serie di incontri"

La squadra viola ha bisogno del miglior Kean per ripartire così

Firenze ribolle e non solo per l’anticiclone africano. Dopo la questione allenatore risolta salutando Paolo Vanoli e ingaggiando Fabio Grosso, la priorità riguarda Kean, 34 gol in due stagioni viola di cui però appena 9 fatti in quella passata costellata di infortuni e condizionata da problemi di classifica.

Tra la società e l’entourage del centravanti ieri c’è stato il primo di una serie di incontri per sondare le intenzioni reciproche: per adesso i segnali propendono per il prosieguo del legame, nessuno punta i piedi per spezzarlo e poi c’è un contratto fino al 2029 rinnovato l’anno scorso a 4.5 milioni. Ma se dovessero spuntare offerte da qualche top club o comunque da squadre che fanno la Champions, una riflessione si imporrebbe da ambo le parti con la stessa Fiorentina valuterebbe di abbassare la clausola da 62 milioni valevole dal 1 al 15 luglio.

Il clima però è disteso e di rinnovata fiducia, oltretutto sia Paratici che Grosso conoscono Moise fin da bambino, ai tempi della Juve. E la squadra viola ha bisogno del miglior Kean per ripartire così come Kean ha bisogno della Fiorentina per tornare protagonista e confermarsi anche in ottica Nazionale (come è stato due anni fa) il più forte attaccante italiano. Lo riporta Tuttosport.