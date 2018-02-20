Tuttosport, a breve incontro Badelj-Fiorentina ma sarà addio. Roma in pole position. Obiang o Zurkowski per sostituirlo.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, il centrocampista croato Milan Badelj con contratto in scadenza a Giugno 2018, in estate lascerà la Fiorentina. La Roma di Eusebio Di Fran...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, il centrocampista croato Milan Badelj con contratto in scadenza a Giugno 2018, in estate lascerà la Fiorentina. La Roma di Eusebio Di Francesco è in pole position per il giocatore. In ogni caso, come dichiarato nei giorni scorsi anche dallo stesso calciatore, a breve vi sarà un incontro tra Badelj, Lucci (il suo agente n.d.r.) e Corvino per cercare l'accordo in extremis sul rinnovo contrattuale.

In caso di addio, che al momento rimane la soluzione più plausibile, la Fiorentina starebbe sondando il terreno per Obiang o Zurkowski ed in casa ha già messo Dabo.