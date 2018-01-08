Tuttosport: il Benevento ora crede nella salvezza e punta ad un esubero viola
Il Benevento crede alla salvezza. Il club della famiglia Vigorito si sta muovendo sul mercato e fra gli obiettivi avrebbe anche Cristoforo della Fiorentina. Il centrocampista è chiuso in maglia viola...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 12:14
Il Benevento crede alla salvezza. Il club della famiglia Vigorito si sta muovendo sul mercato e fra gli obiettivi avrebbe anche Cristoforo della Fiorentina. Il centrocampista è chiuso in maglia viola e con i sanniti potrebbe trovare spazio. D’altra parte i viola sono interessati a Cataldi che potrebbe concludere il prestito al Benevento e arrivare in viola via Lazio che detiene il suo cartellino.
Fonte: Tuttosport