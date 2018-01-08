Tuttosport: il Benevento ora crede nella salvezza e punta ad un esubero viola

Il Benevento crede alla salvezza. Il club della famiglia Vigorito si sta muovendo sul mercato e fra gli obiettivi avrebbe anche Cristoforo della Fiorentina. Il centrocampista è chiuso in maglia viola...

A cura di Redazione Labaroviola 08 gennaio 2018 12:14

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Cristoforo

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