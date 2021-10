Tuttosport, Belotti, c’è la Fiorentina su di lui: l’anno scorso respinta l’offerta da 40 milioni

Che la Fiorentina stimi da tempo Andrea Belotti non è un mistero, come non lo è l’assalto fatto la scorsa stagione ma respinto dal Torino nonostante una proposta di circa 40 milioni. Un anno fa la società viola era propensa a cedere in prurito Vlahovic per farlo maturare. Belotti sta tornando di moda e a Firenze si monitora con interesse la situazione dal capitano granata che per adesso continua a non prolungare. Firenze è pronta, Belotti ci pensi. Lo scrive Tuttosport.

