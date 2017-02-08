Tuttosport: Ausilio presente all'Olimpico per Bernardeschi e Manolas, pronti 100 milioni

Il gruppo Suning sta già progettando l'Inter del futuro ed il numero 10 dei viola resta un obiettivo

Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che la partita di ieri sera tra Roma e Fiorentina sia stata caratterizzata anche dalla presenza di uno spettatore piuttosto ingombrante, ossia il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. Il dirigente nerazzurro, secondo quanto riportato dal quotidiano, si sarebbe recato nella capitale per visionare in prima persona quelli che sono due obiettivi caldi da tenere sotto osservazione in vista del mercato estivo, cioè Federico Bernardeschi della Fiorentina e Konstantinos Manolas della Roma. Pare infatti che il gruppo Suning, per assicurarsi le prestazioni dei due giocatori che andrebbero a rinforzare sia il reparto difensivo che quello offensivo della squadra di Pioli, sia pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni di euro.