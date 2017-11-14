Tuttosport, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Astori con la Fiorentina fino al 2021
Secondo quanto riportato da Tuttosport nelle prossime settimane arriverà l'annuncio del rinnovo di Davide Astori con la società viola fino al 2021. Il capitano della Fiorentina ha il suo attuale contr...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 12:55
Secondo quanto riportato da Tuttosport nelle prossime settimane arriverà l'annuncio del rinnovo di Davide Astori con la società viola fino al 2021. Il capitano della Fiorentina ha il suo attuale contratto in scadenza nel 2019 ma, come riporta il quotidiano torinese questa mattina, a breve annuncerà il prolungamento. Un segno di intesa e di continuità.