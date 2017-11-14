Labaro Viola

Tuttosport, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Astori con la Fiorentina fino al 2021

Secondo quanto riportato da Tuttosport nelle prossime settimane arriverà l'annuncio del rinnovo di Davide Astori con la società viola fino al 2021. Il capitano della Fiorentina ha il suo attuale contr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 12:55
Tuttosport, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Astori con la Fiorentina fino al 2021 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Rassegna Stampa
Fiorentina
Astori
Condividi

Secondo quanto riportato da Tuttosport nelle prossime settimane arriverà l'annuncio del rinnovo di Davide Astori con la società viola fino al 2021. Il capitano della Fiorentina ha il suo attuale contratto in scadenza nel 2019 ma, come riporta il quotidiano torinese questa mattina, a breve annuncerà il prolungamento. Un segno di intesa e di continuità.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok