3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tuttosport annuncia: “Solomon non ci sarà contro la Cremonese, non è arrivato il transfer”

News

Tuttosport annuncia: “Solomon non ci sarà contro la Cremonese, non è arrivato il transfer”

Redazione

3 Gennaio · 11:56

Aggiornamento: 3 Gennaio 2026 · 11:56

TAG:

ACF FiorentinaSolomon

Condividi:

di

Comincia in modo controverso il 2026 per una Fiorentina chiamata a risalire per non sprofondare nell’anno del centenario: con l’arrivo del primo acquisto Manor Solomon che andrà a colmare un ruolo vacante come quello di esterno d’attacco (il club ne sta cercando almeno un altro: seguiti Luvumbo del Cagliari e Boga del Nizza). E con l’assenza nella settimana che precede l’importante gara con la Cremonese del giocatore più rappresentativo, Moise Kean. In permesso societario da martedì fino a ieri il centravanti in questi giorni non si è mai allenato con i compagni: dovrebbe farlo oggi, a ridosso del match, difficile quindi vederlo domani titolare e forse pure tra i convocati anche se sarà Vanoli a decidere. Dato l’ultimo posto e il clima di contestazione, nessuno in casa viola ha fatto salti di gioia quando Kean ha chiesto il permesso di allontanarsi ma davanti alla delicatezza del problema familiare non gli è stato negato come fu anche ad aprile.

Non sarà disponibile neppure Solomon mancando il transfer: l’esordio slitta a mercoledì con la Lazio. Intanto l’israeliano – primo colpo griffato dal neo responsabile dell’area sportiva Paratici atteso lunedì – è sbarcato ieri a Firenze e dopo le visite e le firme (il contratto s’allungherà fino al 2030 se la Fiorentina lo riscatterà a giugno dal Tottenham per 10 milioni) è stato accolto al Viola Park da capitan De Gea e da Dodo compagno nello Shakhtar. “Sono qui per questa grande sfida, aiutare la Fiorentina a uscire da questa situazione. So che sarà dura ma ce la faremo: è pazzesco se penso che ero a Firenze 6 mesi fa con mia moglie per l’anniversario di nozze e ora ci giocherò” ha dichiarato tenendosi stretto il messaggio ricevuto dalla Federcalcio israeliana: “Firenze, preparati per un po’ di magia, auguriamo al nostro ‘Manorinho’ la migliore fortuna in questo nuovo capitolo in Serie A. Sappiamo che brillerai”. Lo scrive Tuttosport

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio