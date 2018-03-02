Tuttosport annuncia: Fiorentina, c'è il rinnovo di Astori
"Fiorentina: c'è il rinnovo di Astori". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento alle trattative relative al rinnovo contrattuale di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, st...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 12:27
"Fiorentina: c'è il rinnovo di Astori". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento alle trattative relative al rinnovo contrattuale di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, stando alle indiscrezioni, sembra intenzionato a prolungare il contratto che lo lega alla società gigliata. Ora non resta che attendere l'incontro fra le due parti.