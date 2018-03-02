Labaro Viola

Tuttosport annuncia: Fiorentina, c'è il rinnovo di Astori

"Fiorentina: c'è il rinnovo di Astori". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento alle trattative relative al rinnovo contrattuale di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 12:27
Tuttosport annuncia: Fiorentina, c'è il rinnovo di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Astori
Tuttosport
Condividi

"Fiorentina: c'è il rinnovo di Astori". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento alle trattative relative al rinnovo contrattuale di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, stando alle indiscrezioni, sembra intenzionato a prolungare il contratto che lo lega alla società gigliata. Ora non resta che attendere l'incontro fra le due parti.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok