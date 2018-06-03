Labaro Viola

Tuttosport, anche la Fiorentina su Mandragora ma non in prestito. Sondaggio anche di Atalanta, Samp e Genoa

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna il rientrante alla Juventus dal prestito a Crotone, Mandragora, non rimarrà a Torino vista la concorrenza spietata a centrocampo. Interessa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 12:32
Tuttosport, anche la Fiorentina su Mandragora ma non in prestito. Sondaggio anche di Atalanta, Samp e Genoa -
Calciomercato
Mandragora
Condividi

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna il rientrante alla Juventus dal prestito a Crotone, Mandragora, non rimarrà a Torino vista la concorrenza spietata a centrocampo. Interessa alla Fiorentina ma non lo prenderebbe con la formula del prestito prediletta da Marotta. Ecco che Sampdoria, Genoa ed Atalanta si fanno vive per lui, specie i bergamaschi per sostituire Cristante prossimo sposo della Roma.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok