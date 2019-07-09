Tmw, Dragowski è fatta per il rinnovo. Mercoledì prossimo la definizione dell'accordo

Dalla rottura al riavvicinamento. Bartomej Dragowski sta riflettendo sugli avvenimenti degli ultimi giorni, dopo l'iniziale proposta di rinnovo rifiutata e la possibilità di un addio. Il Bournemouth,...

Dalla rottura al riavvicinamento. Bartomej Dragowski sta riflettendo sugli avvenimenti degli ultimi giorni, dopo l'iniziale proposta di rinnovo rifiutata e la possibilità di un addio. Il Bournemouth, nelle ultime settimane, ha spinto molto sul portiere, senza però arrivare alle richieste della Fiorentina, intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra molto alta per un portiere che, però, attualmente è il titolare viola.

Mercoledì prossimo potrebbero esserci novità, perché il portiere polacco sta pensando di accettare il prolungamento, magari con un ritocco ulteriore verso l'alto rispetto alle offerte precedentemente recapitate. Così, dopo il rinnovo fino al 2022 firmato prima di andare in prestito all'Empoli, Dragowski accetterà un altro anno, magari inserendo la promessa di rivedere il contratto in caso di buona annata.