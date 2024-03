Tuttomercato web scrive: “Il campionato della Fiorentina finisce qui, è triste ammetterlo, ora tutto sulla coppa”

La Fiorentina, perdendo ieri sera, ha complicato moltissimo la sua strada verso l’Europa, passando dal campionato, infatti come riporta Tuttomercatoweb la squadra ha terminato quasi definitivamente la sua rincorsa, dovendo concentrarsi sulle coppe a partire da mercoledì contro l’Atalanta nel remake del 2019. Il 2024 è iniziato male per i viola e sta continuando anche peggio. Il ruolino di marcia in campionato è pessimo con 5 sconfitte, 4 pareggi e 2 sole vittorie che hanno fatto sprofondare la squadra fuori dalla zona europea. I limiti della squadra si conoscono bene e ieri il Milan ha banchettato sui punti deboli dei viola, sciupando tanto nel primo tempo e la Fiorentina senza Arthur, Bonaventura e Nico al top perde tanto davvero, anche se non è una novità. Da mercoledì bisogna invertire la rotta per riprendere la marcia nella giusta direzione.